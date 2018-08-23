В Женеве началась встреча Патрушева и Болтона

ЖЕНЕВА, 23 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Встреча секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева с советником по нацбезопасности президента США Джоном Болтоном началась в Женеве, передает корреспондент РИА Новости.

Встреча проходит в закрытом формате, в постпредстве США при женевском отделении ООН. С российской стороны в переговорах участвует также замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Главными темами переговоров, как ожидается, станут двусторонние отношения и обмен мнениями по международной проблематике. Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва намерена обсудить с американской делегацией несостоятельность санкционной политики Вашингтона в отношении РФ. При этом Россия не намерена вступать в дискуссии относительно американских условий по снятию санкций, так как ограничительные меры продолжат вводиться, невзирая ни на какие действия Москвы.

Встреча Болтона и Патрушева проходит в продолжение переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись в Хельсинки.