Собянин рассказал о своем понимании демократии

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поделился своим пониманием демократии: по его словам, это умение распорядиться вверенной властью во благо людей.

"Все должно быть дозированно — и элементы демократии, и авторитаризма, и анархии. Всего понемногу. Если ты перебираешь с авторитаризмом, люди отторгают тебя, они не понимают то, что ты делаешь", — сказал он в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, размещенном в соцсетях

Подчиненные в таком случае "не хотят тебе подчиняться, потому что им претит, когда на них давят", добавил мэр. С другой стороны, по мнению Собянина, нельзя допускать "бесконечной болтологии".

"Любую проблему можно заговорить и заболтать, ссылаясь на то, что люди хотят, — сегодня одна группа желает одного, завтра другого. Ты двинулся на шаг вперед, тебя тянут назад. Все равно ты должен брать на себя ответственность. <…> Демократия — это когда тебя избрали, когда тебе вверили власть, а ты этой властью сумел распорядиться во благо людей. Это и есть демократия", — сказал столичный градоначальник.