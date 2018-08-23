Собянин заявил, что не приемлет предательство со стороны подчиненных

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не приемлет предательство со стороны подчиненных, пояснив, что под предательством подразумевает воровство, обман, уход от ответственности и нежелание работать.