Собянин заявил, что никогда не боролся за власть ради власти

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власть для него является колоссальной ответственностью за качество жизни миллионов людей и он никогда не боролся за власть ради власти.

"Власть — это ответственность, которую со стороны можно не наблюдать, а думать, что это что-то такое возвышенное и человек упивается властью, и ему это в кайф. На самом деле, власть — это огромная ответственность. В Москве это ответственность за миллионы людей, за их жизнь, за их безопасность, за их здоровье, за их образование, за транспорт, за дороги, за все. Это колоссального уровня ответственность. И второе, это, конечно, возможности реализовать свои планы и программы, сделать лучше для людей — это здорово", — сказал Собянин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, размещенном в его соцсетях.

Мэр также подчеркнул, что никогда не боролся за власть ради власти. "Я никогда не боролся за власть ради власти. Борьба за власть, когда ты доказываешь, что ты лучше, что ты умеешь и, самое главное, что ты доказываешь это не на словах, а на деле — это хорошая борьба. А борьба, когда идет война компроматов, когда люди занимаются оголтелым популизмом, мне кажется, это совершенно неприемлемые и недостойные вещи", — отметил он.

Собянин также добавил, что никогда не давал никому играть собой при формировании своей команды в правительстве столицы. "В команду принимаются люди, которые должны выполнять те правила, которые заданы в первую очередь мной. Потому что это моя команда и моя ответственность", — подчеркнул глава города.