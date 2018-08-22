Путин призвал поддерживать ученых стран Арктики на государственном уровне

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 авг — РИА Новости. Ученые всех стран арктического региона могли бы объединить свои усилия, с государственного уровня их нужно поддержать при организации различного рода исследования, заявил президент России Владимир Путин.

"Ученые всех стран арктического региона могли бы объединять свои усилия. А с государственного уровня их нужно, безусловно, поддержать при организации различного рода исследований, как в области климатических изменений, так в области, как я уже сказал, сохранения фауны, природы в самом широком смысле этого слова", — сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.