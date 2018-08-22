Путин и Ниинисте договорились расширить сотрудничество в сфере экологии

СОЧИ, 22 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё обсудил вопросы, касающиеся природоохранной деятельности, президенты договорились о расширении сотрудничества в экологической сфере.

"Поговорили о вопросах, которые интересуют граждан и Финляндии, и России, причем интересуют действительно в самом прямом смысле слова, потому что затрагивают всех наших граждан. Я имею в виду природоохранные мероприятия и наши совместные действия по защите окружающей среды. Напомню, что финская сторона участвует в программе реабилитации полигона опасных отходов Красный бор под Санкт-Петербургом, будем и дальше расширять наше сотрудничество с Финляндией в экологической сфере", — сказал Путин после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Встреча Путина и Ниинистё прошла в Сочи 22 августа. Предыдущая встреча глав России и Финляндии состоялась 16 июля в Хельсинки.