Путин и Лукашенко посетят спортивное мероприятие в Сочи

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Сочи примет белорусского лидера Александра Лукашенко, они пообщаются и посетят спортивное мероприятие, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня с рабочим визитом сюда же, в Сочи, прибывает президент Белоруссии Александр Лукашенко. И президент (Путин – ред.) продолжит рабочий день контактами с главой Белоруссии. Ожидаем также, что уже поздно вечером они вместе — главы России и Белоруссии — посетят спортивное мероприятие", — сказал Песков журналистам.