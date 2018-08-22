Политолог предположил, что Лукашенко будет обсуждать с Путиным в Сочи

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным сохранение льготных цен на нефть, поставки белорусской молочной продукции на российский рынок и проблему ужесточающегося режима американских санкций, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Лукашенко в среду вылетел в РФ. Главы двух государств обсудят "широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня", сообщало белорусское государственное информационное агентство Белта.

Риторический разогрев

Нынешний визит Лукашенко проходит "по горячим следам" перестановок в правительстве Белоруссии, которые президент осуществил в присущей ему эмоциональной манере. Ролики и цитаты его выступлений с критикой чиновников подхватили СМИ.

Также Лукашенко в очередной раз покритиковал Россию. В частности, он отметил приверженность интеграции с РФ, но заявил, что Минск никогда не станет "вассалом" ни одной страны. По его утверждению, Россия не выполняет обязательства в рамках Евразийского экономического союза, создавая неравные условия конкуренции на общем рынке союза.

"Теперь понятны те слова, которые Лукашенко произносил в адрес РФ до этого. У него всегда перед деловыми переговорами по поводу, в первую очередь, нефти и газа и, во вторую очередь, по поводу сметаны, идет разгонка политизации отношений с целью встретиться с Владимиром Путиным. И, дабы Александр Лукашенко не произносил больше обидных слов, чтобы он (Путин) сохранит льготные цены на энергоресурсы, откажется от квотирования энергоресурсов на уровне потребностей Белоруссии. А не так, как сейчас, когда Белоруссия отправляет значительную часть этих льготных ресурсов на мировой рынок", — заявил Жарихин РИА Новости, комментируя возможную цель визита Лукашенко.

По словам эксперта, в этот раз перед белорусским президентом стоит "непростая задача".

"Потому что постоянные просьбы Белоруссии поддержать ближайшего союзника по союзному государству в экономической области как-то все в большей степени не монтируется (не стыкуется — ред.) с той, по крайней мере, нейтральной позиции, которую она занимает в острых спорах между Россией и Западом", — заявил собеседник агентства.

Он полагает, что "чем дальше, тем сложнее будет Лукашенко уходить от того, чтобы участвовать в политической, а не только экономической координации политики с Россией в условиях все большего давления со стороны, в первую очередь, США на Россию".

"Поэтому думаю, что встреча будет не очень простой", — пояснил эксперт.

Отношения под давлением

Жарихин отметил, что у Лукашенко есть потребность в координации экономических отношений, "но он никогда не хотел и отказывается от координации в политической сфере". Он пояснил, что сейчас вопрос политической координации позиций двух стран имеет особое значение в условиях усиливающегося санкционного давления со стороны США.

"Если ты вместе с Россией, то ты должен быть вместе с ней и когда на нее давят. Отступить в сторону в нынешней ситуации практически невозможно. Если ты отступаешь в сторону, то те преференции, которые ты имеешь в экономической области, ты утратишь. Даже не потому, что Россия, обидевшись, что-то такое не даст, а дело в том, что сейчас санкции вышли на такой уровень, когда будут наказываться те силы и те государства, которые экономически взаимодействуют с Россией", — заявил он.

По его словам, вопрос новых американских санкций может обсуждаться на переговорах.

"(Лукашенко) хочется, как и раньше, и с теми дружить, и с этими дружить, и преференции от России получать, и вести абсолютно нескоординированную с Россией внешнюю политику", — заявил эксперт.

При этом Жарихин считает, что Лукашенко вряд удастся добиться большого успеха в вопросе сохранения экономических преференций со стороны России.

"Не уверен, что это сейчас произойдет. По крайней мере, в том объеме, которого ему хочется. У России тоже непростое положение, поэтому разбрасываться своими ресурсами, своими деньгами, российское руководство, я думаю, сейчас не склонно", — пояснил он.

Эксперт, однако, добавил, что компромисс в итоге будет найден. "(Переговоры) всегда у нас конфликтные, но в итоге мы выходим на компромисс", — заявил он.