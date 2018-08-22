Путин обсудил с постоянными членами Совбеза Сирию и отношения России и США

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел в Сочи совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждалось состояние российско-американских отношений в преддверии переговоров советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и секретаря Совбеза Николая Патрушева в Женеве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Достаточно подробно участники совещания обсудили текущие внутрироссийские вопросы, главным образом, вопросы, связанные с социально-экономической субстанцией. И, кроме того, состоялся также разговор по нынешнему состоянию и основных раздражителях российско-американских отношений, главным образом, в преддверии контактов, которые будут уже на днях у секретаря Совбеза Патрушева с советником Болтоном. Эти контакты, как известно, состоятся в Женеве", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что также на совещании состоялся обмен мнениями по сирийской проблематике.