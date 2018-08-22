На место в СФ от Ямала претендуют библиотекарь, депутаты и директор школы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 авг — РИА Новости. Кандидаты в губернаторы Ямало-Ненецкого автономного округа определились с претендентами на место в Совете Федерации от региона, среди них — депутат Госдумы, библиотекарь, директор школы и региональные парламентарии, сообщается на сайте законодательного собрания ЯНАО.

Президент Владимир Путин в пятницу внес на рассмотрение ямальского заксобрания три кандидатуры на должность губернатора региона: врио главы ЯНАО Дмитрия Артюхова, депутата окружного парламента Александра Голубенко и руководителя региональной дирекции транспорта Виталия Лагутина. Нового губернатора депутаты заксобрания выберут тайным голосованием 9 сентября.

"Представленные президентом Российской Федерации кандидаты для избрания на должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа внесли в законодательное собрание автономного округа списки кандидатов для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от правительства Ямало-Ненецкого автономного округа", — говорится в сообщении.

Так, врио губернатора Дмитрий Артюхов внес на рассмотрение три кандидатуры, среди которых два депутата заксобрания ЯНАО — Марат Абдрахманов и Елена Зленко. Третьим претендентом на место в сенате стала директор школы из города Губкинский Тамара Полякова.

В списке, представленном Александром Голубенко, значатся кандидатуры депутата Госдумы от ЛДПР Владимира Сысоева, помощника депутата Дениса Садовникова и специалиста ямальской "дочки" "Газпром нефти" Олега Сэротэтто. Виталий Лагутин также внес в список представителей в СФ трех человек: бизнесмена из Нового Уренгоя Алибека Джабуева, библиотекаря из села Самбург Екатерину Зинченко и телеоператора из поселка Пуровск Олега Пономарева.

В конце июля окружные СМИ сообщили о том, что сенатор от Ямала Юрий Неелов собирается в сентябре оставить свой пост в Совете Федерации, который он занимает более 8 лет. Бывший руководитель региона подчеркивал, что планирует уйти из политики.