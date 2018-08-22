В Госдуме предложили создать министерство просвещения и профориентации

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой трансформирование министерства просвещения в министерство просвещения и профориентации.

"На регулярных встречах с молодежью как личных, так и в рамках молодежных мероприятий ребята постоянно затрагивают самые острые проблемы, стоящие перед молодыми поколениями. Список самых актуальных проблем возглавляет проблема профориентации российских учеников и студентов… В целях более детальной проработки стратегии по решению данной проблемы считаю целесообразным трансформирование министерства просвещения РФ в министерство просвещения и профориентации РФ", — пишет Власов в письме Голиковой, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Политик подчеркнул, что ЛДПР также выражает готовность дать свои письменные рекомендации в разрабатываемую стратегию.

"Учитывая низкие показатели процента занятости выпускников по специальности, данная стратегия должна быть незамедлительно принята новым министерством. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", — заключил политик.