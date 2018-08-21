Кандидат в мэры Москвы Дегтярев пообещал бороться с уличными гонщиками

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев заявил, что в случае победы на выборах будет применять жесткие меры к уличным гонщикам, которые нарушают спокойствие москвичей.

"Мы должны подходить к уровню шума и покою москвичей очень и очень концентрировано. Возьмём мотоциклы с прямым выхлопом или мажоров, которые гоняют по Москве, сбивают людей, корябают шины, ревут постоянно. Все машины будем конфисковывать, самые жесткие меры будем принимать вместе с МВД и правительством России. Не могут с одной девчонкой справиться — это я о Маре Багдасарян говорю", — сказал Дегтярев во вторник в ходе предвыборных дебатов на телеканале "Москва.Доверие".

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".