Кандидат в мэры Москвы Дегтярев пообещал бороться с уличными гонщиками

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев заявил, что в случае победы на выборах будет применять жесткие меры к уличным гонщикам, которые нарушают спокойствие москвичей.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".