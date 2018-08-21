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Политика

Володин прокомментировал идею отмены пенсионных льгот для парламентариев

(обновлено: 18:12 21.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фотоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить инициативу об отмене пенсионных преференций парламентариям, когда она поступит на рассмотрение нижней палаты парламента, и назвал такую идею "самым простым решением", которое можно принять.

Депутаты на заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Глава ФНПР прокомментировал инициативу по снижению зарплат депутатов
Ранее "Единая Россия" предложила отменить все преференции по выплате пенсий для членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы.

"Давайте мы эту инициативу будем обсуждать, когда она поступит. Это вопрос важный, но думаю, что это самое простое решение, которое мы можем принять", — заявил Володин, комментируя предложение ЕР. Отвечая на вопрос, не является ли такая инициатива пиаром, Володин призвал не сводить ее "к таким простым выводам".

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения предполагается сделать поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Жириновский объяснил, почему депутаты не могут получать 30 тысяч рублей
Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Президент Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Но надо опираться на экономические оценки — и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть, заявил президент. Нынешняя планка пенсионного возраста была установлена еще в 1956 году, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил он. Сейчас на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, объяснил президент.

Мужчина на велосипеде в центре Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кому выгодно повышение пенсионного возраста
Окончательного решения еще нет, надо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме, резюмировал Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах
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