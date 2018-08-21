Замглавы Минтранса Асаул может покинуть свой пост, сообщили источники

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Заместитель министра транспорта Николай Асаул может покинуть свой пост, рассказали РИА Новости источники в отрасли.

Николай Асаул родился 21 апреля 1977 года в Санкт-Петербурге, в 2007-2010 годах возглавлял комитет по транспортно-транзитной политике правительства Санкт-Петербурга, с 16 декабря 2010 года занимает должность замглавы Минтранса, курирует вопросы, связанные с автомобильным транспортом.

Вопрос ухода Асаула сейчас обсуждается, но конкретного решения и сроков пока нет, подчеркивают собеседники агентства. В данный момент, по словам источников, замминистра находится в отпуске.

Представитель Минтранса сказал, что данную информацию ведомство не комментирует.

Ранее во вторник источник в отрасли сообщал РИА Новости, что другой замглавы ведомства, Алан Лушников, может покинуть свой пост до конца августа, и на ВЭФ, который пройдет 11-13 сентября, его уже не будет.

В мае 2018 года первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих был назначен на пост главы Минтранса. В июне от должности замглавы Минтранса по собственному желанию был освобожден Виктор Олерский, который курировал вопросы водного транспорта, в начале августа на эту должность был назначен Юрий Цветков, до назначения возглавлявший "Новошип", который входит в группу "Совкомфлот".

В августе же на должность первого заместителя транспортного ведомства был назначен первый замглавы госкомпании "Автодор" Иннокентий Алафинов.