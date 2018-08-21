Лавров оценил отношения между Россией и Сербией

СОЧИ, 21 авг — РИА Новости. Отношения России и Сербии бурно развиваются, во всех направлениях отмечается хороший прогресс, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.
"Мы с вами общались в июне в Москве. Сегодня у нас хорошая возможность обсудить двусторонние отношения, которые бурно развиваются по всем направлениям, и, конечно, региональные и международные вопросы, — продолжил министр. — У нас по всем направлениям очень хороший прогресс. Думаю, мы сегодня добавим еще позитива нашим отношениям".
Глава МИД РФ выразил надежду, что у его сербского коллеги будет возможность посмотреть Сочи, который бурно развивается и привлекает все больше и больше туристов как из России, так и из-за рубежа.
Дачич отметил, что рад каждой возможности встретиться с Лавровым. "У нас хорошая динамика контактов. Наши отношения находятся на очень высоком уровне стратегического партнерства, — сказал он. — Об этом говорит как юбилей — 180 лет дипотношениям, так и живая динамика встреч на высоком и высшем уровне. Готовимся к проведению межправительственной комиссии в октябре этого года".