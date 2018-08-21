Лавров оценил отношения между Россией и Сербией

СОЧИ, 21 авг — РИА Новости. Отношения России и Сербии бурно развиваются, во всех направлениях отмечается хороший прогресс, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.

"Очень рады видеть вас в Сочи, у нас очень интенсивные контакты. Тепло вспоминаю мой визит в Сербию в феврале этого года, когда мы праздновали 180 лет установления дипотношений, — сказал Лавров. — Потом мы принимали в Москве 8-9 мая президента Сербии Александара Вучича, помимо переговоров с президентом России Владимиром Путиным он принял участие в Параде Победы и шествии "Бессмертного полка". Мы это очень высоко ценим".

"Мы с вами общались в июне в Москве. Сегодня у нас хорошая возможность обсудить двусторонние отношения, которые бурно развиваются по всем направлениям, и, конечно, региональные и международные вопросы, — продолжил министр. — У нас по всем направлениям очень хороший прогресс. Думаю, мы сегодня добавим еще позитива нашим отношениям".

Глава МИД РФ выразил надежду, что у его сербского коллеги будет возможность посмотреть Сочи, который бурно развивается и привлекает все больше и больше туристов как из России, так и из-за рубежа.

Дачич отметил, что рад каждой возможности встретиться с Лавровым. "У нас хорошая динамика контактов. Наши отношения находятся на очень высоком уровне стратегического партнерства, — сказал он. — Об этом говорит как юбилей — 180 лет дипотношениям, так и живая динамика встреч на высоком и высшем уровне. Готовимся к проведению межправительственной комиссии в октябре этого года".