Максима Паршина назначили новым замминистра Минкомсвязи

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Максима Паршина заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Ранее в понедельник Медведев освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергея Калугина. Калугин занимал эту должность с апреля 2017 года. До этого с 2013 года являлся президентом "Ростелекома".

"Назначить Паршина Максима Викторовича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте Минэкономразвития, Паршин с января 2016 года являлся директором департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития Российской Федерации.