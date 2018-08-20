Статс-секретаря - замглавы МЭР освободили от должности

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности статс-секретаря — заместителя министра экономического развития России Олега Фомичева по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Освободить Фомичева Олега Владиславовича от должности статс-секретаря — заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе", — говорится в документе.

Фомичев занимал должность статс-секретаря – заместителя министра экономического развития РФ с июля 2012 года. До этого — с 2008 по 2012 годы — являлся директором департамента стратегического управления и бюджетирования министерства экономического развития РФ, заместителем министра экономического развития Российской Федерации. В 2008 году занимал должность помощника министра экономического развития РФ.