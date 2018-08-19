В Сети появилось видео тоста Путина на свадьбе главы МИД Австрии

Президент РФ Владимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе. 18 августа 2018

Президент РФ Владимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе. 18 августа 2018

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В сети появилось видео, как российский лидер Владимир Путин произносит тост на немецком языке на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступление Путина вызвало аплодисменты у всех гостей.

"Он пожелал долгих совместных лет молодоженам, счастья в семье. Достаточно долгий тост был. Много шутил, что было по достоинству отмечено гостями, которые неоднократно прерывали его аплодисментами", — рассказал Песков.

Глава государства заглянул на торжество в субботу по пути в Берлин, где у него были запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. За час, проведенный на свадьбе, российский лидер успел поздравить молодоженов, вручить подарки, исполнить танец с невестой и расписаться на капоте автомобиля.

Свадьба в Штирии

Торжество по случаю бракосочетания Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера прошло в саду ресторана Gasthaus Tscheppe an der Weinstraß на юге Штирии. Церемония началась с десятиминутным опозданием — ждали российского президента.

При встрече с Кнайсль Путин подарил ей букет цветов. С российским лидером также прибыл казачий ансамбль — это стало подарком главе австрийского МИД на свадьбу.

Кроме того, Путин подарил картину с сельскими мотивами и старинную масловыжималку, а также тульский самовар.

Он отметил, что на свадьбе также присутствовал Кубанский казачий хор. По словам Пескова, гости по достоинству оценили творчество артистов.

Среди гостей на свадьбе были канцлер Австрии Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе с женой, министр обороны Марио Кунасек, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и другие. Многие гости надели национальные костюмы.

На следующий день Путин назвал свою поездку в Австрию на свадьбу "хорошей, очень доброй". При этом он отметил, что это был частный визит.

В ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße, принимавшем торжество, в свою очередь, выразили уверенность, что свадьба понравилась Путину.