МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев по итогам встречи президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине, длившейся три часа, заявил, что лидерам двух стран удалось откровенно обсудить главные международные вопросы.

"Но оценка этих переговоров как "обстоятельных, своевременных и полезных" вне всякого сомнения внушает оптимизм. И для меня он как в том, что удалось откровенно обсудить все главные международные вопросы, так и, во многом, во вчерашнем общем понимании лидеров России и Германии важности содействия двум диалоговым форматам — между бизнесменами двух стран и по линии гражданских обществ", — написал он в Facebook.

Косачев назвал российско-германские переговоры событием мирового масштаба, что, по его словам, подтверждается большим количеством аналитических материалов почти во всех ведущих СМИ. "Дело в том, что сейчас от российского-германского диалога в мировых делах зависит не меньше, а быть может — и больше, чем от контактов между Москвой и Вашингтоном", — объяснил Косачев большое внимание к диалогу лидеров стран.

Он подчеркнул, что на данный момент интересы России и Германии совпадают намного больше, чем ранее. В пример сенатор привел заинтересованность стран в проекте газопровода "Северный поток-2" и в стабильности поставок российского газа Европу. Кроме этого, Косачев считает, что обе страны опасаются последствий санкций США для экономического сотрудничества между РФ и Евросоюзом, а также "разрушения ядерной сделки с Ираном и новой эскалации напряженности на Корейском полуострове".

"Обе затронуты последствиями продолжающегося конфликта в Сирии (для России это военные и политические издержки, для Германии — беженцы) и в целом на Ближнем Востоке", — добавил он.