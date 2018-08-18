Он крикнул "горько!" и улетел к Меркель. Удивительный визит Путина в Европу

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Десант поющих казаков, танцы с президентом России, тульский самовар в подарок и, наконец, гуси да яблони на задворках резиденции Ангелы Меркель — такого антуража у поездок Владимира Путина еще не было. В один субботний день он вместил, кажется, невозможное. Сначала частным образом прибыл в Австрию, где посетил свадьбу главы МИД этой страны Карин Кнайсль, и сразу после этого направился в Германию для переговоров с канцлером ФРГ. По всем признакам, журналистам надо было готовиться к долгому ожиданию.

Путин вручил главе внешнеполитического ведомства Австрии в день свадьбы роскошный букет. Вместе с президентом на торжество приехали бессменный пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков pic.twitter.com/joYXO3SOD9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.

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Свадьба пела и гуляла

"Ойся, ты ойся, ты меня не бойся!" — возможно, что-то подобное раскатывалось над виноградными полями тихой австрийской провинции. Приглашенный на свадьбу президент России привез с собой целый казачий хор, закружил невесту в танце и произнес тост на немецком. "Много шутил, что хорошо воспринималось аудиторией", — поделился подробностями его пресс-секретарь Дмитрий Песков. И даже, по его словам, нашел общее с супругом Карин Кнайсль — страсть к дзюдо. Подарив картину с сельским пейзажем, тульский самовар и старинную масловыжималку, Путин крикнул "горько!" и сел в свой кортеж.

Перед вылетом в Берлин он еще провел переговоры с канцлером Австрии Себастианом Курцем, хотя виделся с ним совсем недавно — в начале июня. Та поездка в Вену была первым зарубежным визитом Путина после победы на выборах. Тогда-то его и пригласили на свадьбу министра иностранных дел.

Какая же свадьба без танцев? pic.twitter.com/Dde86Ml6yH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.

​Еще одна свадьба, но уже поскромнее, гуляла в отеле неподалеку от замка Мезенберг. Там, под Берлином, российского президента ждали переговоры с канцлером ФРГ. Приглашенные журналисты с удивлением отмечали, что возле официальной резиденции разбит огород, высажена морковка, а на задворках гуляют гуси. Тихий быт уютной немецкой провинции оживляли плакаты с надписями по-русски: "Президент Путин! Добро пожаловать в Мезенберг у друзей. Россия вперед!". Как принято замечать в таких случая, авторская орфография и пунктуация сохранена. Там были не только сторонники, но и противники высокого гостя — с плакатами противоположного содержания. На глазах российских журналистов между немцами разгорелся спор о Путине, но быстро угас — сказалась знаменитая любовь к порядку.

Путин прибыл в резиденцию Мезеберг под Берлином после свадьбы и даже успел сменить костюм. Сейчас они вышли к журналистам. pic.twitter.com/I5JGvzBzTV — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.

​Меркель встречала Путина в нежно-зеленом пиджаке. Для прессы сделали несколько непротокольных фотографий: вот они сидят за деревянным столиком, на заднем фоне — пруд с фонтаном, официант предлагает бокалы с соком. Но Меркель накануне обещала непростые переговоры, по итогам которых лидеры отказались от пресс-конференций. Зато вышли к прессе с заявлениями перед их началом.

И — о делах

Путин и Меркель проводят переговоры на открытом воздухе за бокальчиком воды pic.twitter.com/YHjQe3bbOP — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.

​Это вторая встреча Путина и Меркель за последние три месяца. В мае канцлер гостила в Сочи. Обсуждали Сирию, Украину, строительство газопровода "Северный поток — 2" и американские санкции. Но между этими переговорами произошло еще одно важное событие — первый саммит президентов России и США 12 июля в Хельсинки. И именно в действиях Вашингтона наблюдатели ищут причины нынешнего сближения Москвы и Берлина. Впрочем, Дональда Трампа публично в этот вечер не упоминали.

Свое заявление лидеры начали с Украины: сошлись в том, что стабильного перемирия в этой стране по-прежнему нет. Канцлер также собиралась обсудить отправку миротворцев ООН на Донбасс. С такой инициативой прежде выступал и сам Путин. Но российский план предполагал размещение миссии вдоль линии соприкосновения ВСУ и сил ополчения, а Киев потребовал присутствия миротворцев на всей территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, то есть, и на границе с Россией.

Есть нюансы и в другом вопросе, в котором Путин и Меркель вроде бы согласны, — газовый транзит через Украину после открытия "Северного потока — 2". Путин вновь подчеркнул, что для этого необходимы гарантии безопасности. К слову, сам ввод газопровода в эксплуатацию и не обсуждался — тут стороны для себя все решили, несмотря на протесты ряда стран.

Не нашлось противоречий и по ядерной программе Ирана. Оба лидера уверены в необходимо сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), из которого грозится выйти Вашингтон. "Но мы с озабоченностью следим за деятельностью Ирана, будь то ракетная программа или ситуация в Сирии", — уточнила Меркель.

Заявление для прессы-все же превратилось в маленькую пресс-конференцию. Путину выкрикнули вопрос про визит в Австрию pic.twitter.com/EwCrvh0zNv — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.

​А Путин вновь напомнил, что пора наращивать гуманитарную помощь Сирии — чтобы беженцы могли бы вернуться на те территории, которые были покинуты, с чем пока не торопятся европейские страны.

Но все спорные вопросы можно решить через диалог, как заключила Меркель. В тот момент, когда она собиралась покинуть прессу, один из журналистов выкрикнул вопрос Путину о поездке на свадьбу. Меркель, уже снявшая наушники для перевода, по-русски обратилась: "Пошли!" Но Путин не стал спешить. Пребывавший в прекрасном настроении, он все-таки ответил в нарушение протокола: "Это была хорошая, добрая поездка". Тем публичная часть и ограничилась, последовали многочасовые переговоры за закрытыми дверями.