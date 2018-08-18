Володин анонсировал заседание межпарламентской комиссии России и Ирана

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Заседание большой межпарламентской комиссии России из Ирана состоится 5-6 сентября в Волгограде, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Встреча состоится 5-6 сентября в Волгограде, в рамках этой встречи пройдёт заседание нашей большой межпарламентской комиссии", — заявил Володин журналистам в субботу. Спикер ГД также напомнил, что межпарламентская комиссия высокого уровня будет сформирована и с турецкими коллегам.

Ранее Володин заявлял, что депутаты Госдумы планируют провести в Волгограде заседание большой межпарламентской комиссии с коллегами из Ирана в начале сентября.