Володин обсудил с турецким коллегой создание комиссии высокого уровня

АНКАРА, 18 авг — РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин и председатель национального собрания Турции Бинали Йылдырым обсудили возможность создания межпарламентской комиссии высокого уровня, сообщили журналистам в российской делегации.

Володин во главе делегации Госдумы совершил рабочий визит в Турцию. В субботу спикер ГД принял участие в работе шестого всеобщего съезда Партии справедливости и развития, основателем которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, Володин и Йылдырым провели встречу.

"Председателям комитетов Леониду Слуцкому и Волкану Бозкыру было дано поручение в короткие сроки отработать вопросы по возможному составу и повестке работы комиссии", — рассказали журналистам в делегации ГД по итогам встречи.

Также во время встречи Володин и Йылдырым обсудили вопросы противодействия терроризму и обеспечения региональной безопасности на парламентском уровне.

В этой связи на встрече был затронут вопрос о планируемом проведении в Тегеране до конца этого года второй Международной конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия, уточнил член делегации. Кроме того, в рамках встречи обсуждался "финишный этап подготовки третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии", который пройдет в Анталье с 8 по 11 октября.