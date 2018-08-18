Евкуров заявил, что готов продолжать "пахать" ради развития Ингушетии

НАЛЬЧИК, 18 авг – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что внесение президентом России его кандидатуры на рассмотрение народного собрания для избрания на должность руководителя региона является огромной ответственностью, он готов и дальше "продолжать пахать" для развития республики.

В пятницу президент России Владимир Путин внес на рассмотрение народного собрания Ингушетии три кандидатуры для избрания на должность главы республики. Среди них заместитель председателя комитета народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев, действующий глава региона Юнус-Бек Евкуров и депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев.

"То, что президент страны внес и мою кандидатуру для избрания на должность главы республики Ингушетия, − это и огромная ответственность для меня, и оценка работы всей нашей команды за 10 лет", — цитирует Евкурова его пресс-служба.

Он отметил, что сегодня республика находится на подъеме, в регионе минимизирована угроза террористической и экстремистской активности, а в течение пяти последних лет Ингушетия входит в число субъектов, лидирующих по росту социально-экономических показателей и демонстрирующих постоянное развитие.

"Да, достижение этих целей и сохранение показателей потребовало изнурительного труда, но я готов продолжить так же работать. Даже не работать, а пахать. И не просто пахать, а, следуя посланию президента России Путина, стремиться к прорыву", — добавил глава Ингушетии.

По его словам, для продолжения такой работы в республике есть хорошая команда. "Она может несколько видоизмениться, но сохранит костяк для ведения дальнейшей плодотворной и созидательной деятельности", — отметил Евкуров.

Выборы главы Ингушетии пройдут в единый день голосования 9 сентября. Согласно республиканскому законодательству главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны.