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Политика

В Германии переговоры, в Австрии — свадьба: неожиданный вояж Путина

(обновлено: 06:02 18.08.2018)
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© AFP 2018 / Joe KlamarПрезидент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Вене. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Вене. Архивное фото
© AFP 2018 / Joe Klamar

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В субботу Владимир Путин по пути в Берлин, где его ждут переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, заедет в Грац на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Этот визит в Австрию, уже второй за лето, — неожиданный. Молодожены не являются друзьями президента России, да и вообще у глав государств не принято посещать бракосочетания иностранных министров.

Путина позвали на свадьбу. Кто жених и невеста?

Свадьба Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера пройдет в винодельческом хозяйстве на юге Штирии. Среди приглашенных — канцлер Себастьян Курц, таким образом он снова встретится с Путиным.

Добраться до ресторана удобнее всего из аэропорта Граца, где уже усилены меры безопасности. Ожидается, что Путин прилетит после полудня и пробудет там ориентировочно до 16:00 (17:00 мск). Журналистов не позовут — это частное мероприятие. Меню будет в основном вегетарианским. Шеф-повар пошутил, что надеется не пересолить и сделать селфи с Путиным.

Президент РФ Владимир Путин и министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ах, эта свадьба! Путина ждут в Австрии
Карин Кнайсль пригласила российского президента на свадьбу во время его визита в Австрию в июне. Специалист по Ближнему Востоку, полиглот, сама она характеризует себя как консерватора и сторонника реальной политики, занимает жесткую позицию по мигрантам. В ее доме в Зайберсдорфе целое хозяйство. Собак назвала Черчилль и Кеннеди.

Жених — австрийский финансист и предприниматель. До назначения Кнайсль в правительство, которое состоялось в декабре 2017 года, широкая публика о нем ничего не слышала.

Молодожены возьмут на себя расходы на торжество, включая оплату частной охранной фирмы. Российская сторона свои расходы оплатит сама.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМинистр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время пресс-конференции. 20 апреля 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время пресс-конференции. 20 апреля 2018

Разве у нас особые отношения с Австрией?

Поступок Кнайсль понравился не всем. Депутат Европарламента от Партии зеленых Михель Раймон призвал ее подать в отставку. В МИД поспешили заявить: присутствие президента России на свадьбе австрийского министра иностранных дел не влияет на внешнюю политику Австрии. В ведомстве пояснили, что приезд Путина считается рабочим визитом и сопровождается "обычными мерами безопасности".

Власти Австрии в последние годы придерживались умеренной по сравнению с другими странами ЕС позиции по поводу действий России. Вена не стала высылать российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. "В трудные времена необходимо поддерживать диалог", — сказала тогда Кнайсль.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен во время встречи во дворце Хофбург в Вене. 5 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Политолог: Австрия занимает особую позицию по отношению к России
В марте министр заявила, что Австрия готова выступить посредником между Москвой и Лондоном. Призывала и к сотрудничеству с Россией на Ближнем Востоке.

Именно Австрию первой из зарубежных стран посетил Путин после начала нового президентского срока. Кроме того, СМИ называли Вену одной из возможных площадок для саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, но в итоге лидеры России и США встретились в Хельсинки.

Президенты бывают гостями на свадьбах?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что прецеденты были: "Президент посещал частные мероприятия за границей". Но привести конкретные примеры затруднился: "Сейчас навскидку не назову".

На свадьбу самого Пескова в 2015 году Путин не пришел, хотя супруга пресс-секретаря Татьяна Навка говорила, что главу государства звали на праздник. Президента на свадьбу приглашал и хоккеист Александр Овечкин. Путин не приехал, но отправил личное поздравление и подарок — чайный сервиз.

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Главе МИД Австрии предложили уйти в отставку из-за приглашения Путина
Что подарит президент на этот раз, пока не известно. В Кремле пообещали рассказать об этом позже. Сам Путин, а точнее — его служба протокола, подбирая подарки, старается внимательно относиться к смысловой нагрузке подарков. Во время официальных визитов главы государств, как правило, вручают друг другу сувениры. Подсказкой служит информация об увлечениях высокопоставленных персон. Чаще всего дарят книги или картины. А вот хохлома и гжель ушли в прошлое.

Многочисленные эксперты в попытках найти объяснение неожиданному визиту Путина на свадьбу озвучивали даже такую версию: Кнайсль якобы поручено сообщить российскому президенту что-то важное перед встречей в Берлине. Что-то, что Меркель не хочет сама говорить напрямую.

Чем встретит Меркель в Берлине?

Последний раз в Берлине Путин был в октябре 2016 года. Тогда в гостевом замке Мезенберг, расположенном в пригороде, проходила очередная встреча "нормандской четверки".

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине . 19 октября 2016
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине . 19 октября 2016

Нынешние переговоры — двусторонние. В предыдущие годы Меркель регулярно приезжала в Россию, а вот Путин в Германию наведывался редко, и только на международные саммиты. Российского президента чаще звали во Францию. 

"Это рабочая встреча, от нее не следует ожидать больших результатов, но тем столько — от Украины до Сирии и вопроса сотрудничества в экономической сфере, — что было бы правильно находиться в постоянном диалоге, и этот диалог я хочу продолжить завтра", — сказала канцлер журналистам в пятницу. Простого диалога, по словам Меркель, тоже ждать не следует.

Что обсудят?

Переговоры пройдут на фоне нарастающего санкционного давления на Россию со стороны США.

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© AP Photo / dpa/Gregor Fischer
Меркель рассказала, чему будет посвящена встреча с Путиным
В Кремле сообщили, что будут затронуты вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, тема реализации крупных международных коммерческих проектов. В первую очередь "Северный поток — 2". Разночтений по этому проекту у Берлина и Москвы нет, и он реализуется по плану — строительство в Германии уже началось. Возможный спорный момент — транзитная роль Украины. Германия выступает за то, чтобы она сохранилась, а Россия в таком случае требует гарантий безопасности транзита.

Обсудят и предстоящий саммит Германии, Франции, России и Турции по Сирии. "Мы будем работать над тем, чтобы советники провели подготовительную встречу, и потом мы примем решение, есть ли смысл проводить саммит в целом", — отметила Меркель.

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