Путин внес в Народное Собрание Ингушетии кандидатуры на пост главы региона

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Народного Собрания Ингушетии кандидатуры на должность главы республики — Ильяса Богатырева, Юнус-Бека Евкурова и Урусхана Евлоева, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Народного Собрания республики Ингушетия кандидатуры зампредседателя комитета Народного Собрания Республики Ингушетия по здравоохранению и соцполитике Богатырева Ильяса Сулеймановича, главы республики Ингушетия Евкурова Юнус-Бека Баматгиреевича и депутата городского совета муниципального образования "Городской округ город Назрань" Евлоева Урусхана Хасановича для избрания на должность главы Республики Ингушетия", — говорится в сообщении.

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