Путин внес в заксобрание ЯНАО кандидатуры на должность главы региона

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа кандидатуры на должность губернатора региона: Дмитрия Артюхова, Александра Голубенко и Виталия Лагутина, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент РФ Путин внес на рассмотрение законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа кандидатуры временно исполняющего обязанности губернатора ЯНАО Артюхова Дмитрия Андреевича, зампредседателя комитета заксобрания ЯНАО по социальной политике и ЖКХ Голубенко Александра Федоровича и директора государственного казенного учреждения "Дирекция транспорта ЯНАО" Лагутина Виталия Станиславовича для избрания на должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа", — говорится в сообщении.