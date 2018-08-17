Путин внес в парламент Дагестана кандидатуры на должность главы региона

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Дагестана для избрания на должность главы республики Владимира Васильева, Камила Давдиева и Махмуда Махмудова, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин внес на рассмотрение Народного Собрания Республики Дагестан кандидатуры временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Васильева Владимира Абдуалиевича, заместителя председателя Народного Собрания Республики Дагестан Давдиева Камила Магомедовича и заместителя председателя Народного Собрания Республики Дагестан Махмудова Махмуда Гаджулаевича для избрания на должность главы Республики Дагестан", — говорится в сообщении.