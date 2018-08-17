Путин назначил нового представителя России в СНГ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Грозова постоянным представителем России при СНГ, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Грозова Андрея Юрьевича постоянным представителем России при уставных и других органах СНГ в Минске, республика Белоруссия" — говорится в документе.

Ранее Грозов был в МИД России замдиректора первого департамента по СНГ (общие вопросы сотрудничества). Еще одним указом Путин снял с этой должности Шведова Андрея Владимировича, который занимал ее с 2014 года.