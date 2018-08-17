Встреча Патрушева и Болтона может состояться в Женеве до конца августа

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Встреча советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева планируется, она может состояться в Женеве до конца августа, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Встреча Николая Патрушева и Джона Болтона планируется. Предполагается, что она состоится в Женеве до конца августа. Повестка российско-американских консультаций по безопасности и их формат сейчас согласовываются", — заявил он.