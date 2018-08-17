Путин обсудил с членами Совбеза темы предстоящих переговоров с Меркель

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России темы предстоящих переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также внутрироссийские вопросы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча Путина с Меркель пройдет в Берлине в субботу. Ранее Песков сообщал, что лидеры "сверят часы" по ситуации на Украине и в Сирии и обсудят экономическое давление США.

"Состоялся обмен мнениями по темам, которые могут затрагиваться завтра в ФРГ в предстоящих контактах с канцлером Меркель, включая сирийские дела и Украину", — сказал он.

"Были обсуждены также актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня", — добавил Песков.

В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников.