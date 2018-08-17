МИД назвал условия введения контрмер в отношении дипобъектов США

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Москва оставляет за собой право на дополнительные контрмеры в отношении дипсобственности США, если Вашингтон продолжит практику нарушений в отношении российских объектов, говорится в ноте МИД РФ, направленной в государственный департамент.

"Министерство иностранных дел Российской Федерации свидетельствует своё уважение Государственному департаменту Соединённых Штатов Америки и настоящим имеет честь выразить протест в связи с продолжающимся нарушением международного права со стороны США в отношении дипломатических представительств и консульских учреждений РФ (их подразделений) на территории США (Вашингтон, округ Колумбия, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сиэтл, штаты Мэриленд и Нью-Йорк; далее — российские представительства) и их помещений", — говорится в документе.

В МИД РФ отметили, что "практическое осуществление указанных мер носило беспрецедентный характер, сопровождалось несанкционированным вторжением американских властей в помещения российских представительств, произвольным снятием государственного флага Российской Федерации, нарушением неприкосновенности их архивов".

"Российская Федерация ввиду этого была вынуждена применять на её территории в отношении ряда американских объектов ответные меры, от которых при иных обстоятельствах предпочла бы воздерживаться. Министерство отмечает, что эти меры, тем не менее, пока не были полностью симметричными — поскольку Российская Федерация не преследует цель прекратить статус помещений дипломатических или консульских представительств Соединённых Штатов и не посягает на иммунитеты и неприкосновенность, предоставляемые таким помещениям, — и оставляет за собой право применения дополнительных контрмер, если Соединённые Штаты продолжат свои нарушения", — говорится в тексте ноты.