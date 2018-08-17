Убивший жену фотограф делит с родственниками автомобили погибшей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг — РИА Новости, Ольга Ерачина. Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный на 10 лет колонии строгого режима за убийство жены-фотомодели, делит с родственниками два автомобиля Audi TT, принадлежавшие погибшей, сообщил РИА Новости в пятницу Иван Волков, адвокат Светланы Рябовой — матери погибшей модели.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга 24 июня 2015 года приговорил Лошагина к 10 годам колонии строгого режима. При этом обвинительный приговор был вынесен со второй попытки — в первом процессе суд оправдал фотографа, но дело затем отправили на пересмотр. Сторона защиты обжаловала приговор. В итоге Свердловский областной суд уменьшил на два месяца срок заключения фотографу. В настоящее время Лошагин отбывает наказание в колонии.

"Мне Светлана Рябова позвонила, сказала, что Лошагин написал письмо-требование и ей, и отцу Юлии. Отец уже съездил к нотариусу с адвокатом – видимо, со стороны Лошагина – и повелся уже на эти уговоры, требования Лошагина и оформил на себя долю в этих Audi TT двух. Соответственно, нотариус позвонила Светлане, пояснила, что вы, Светлана, сейчас автоматически считаетесь вступившей в права наследства", — сказал Волков.

Однако Волков считает, что Лошагин в данном случае не может претендовать на долю наследства от погибшей супруги Юлии Прокопьевой-Лошагиной, так как является недостойным наследником, поскольку совершил преступление в отношении жены.

Адвокат добавил, что если все-таки Лошагин будет требовать свою долю через суд, тогда мать погибшей модели подаст к нему встречный иск о выплате компенсации морального вреда в размере 2 миллиона рублей. По словам Волкова, эти деньги женщине присудил суд, однако Лошагин их не выплачивает – так же, как алименты своей бывшей супруге Татьяне Лошагиной, долг перед которой уже составляет около 2 миллионов рублей.

Родственники убитой модели и Татьяна Лошагина рассматривают возможность подачи совместного иска, сумма которого составит, по данным Волкова, около 6 миллионов рублей. В таком случае у них есть шансы добиться продажи лофта фотографа стоимостью около 50 миллионов рублей, за счет чего будет погашена задолженность, уточнил адвокат.