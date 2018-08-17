МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова высоко оценила московский стандарт проведения выборов и уровень организации процесса, а также отметила открытость для решения возникающих проблем.

"Очень высоко ценю (московский стандарт выборов). Мы не раз заслушивали коллег из Москвы. Самое главное, что я ценю, — что идет диалог со всеми", — сказала она журналистам.

По словам главы ЦИК, важно, чтобы критика была обоснованной, чтобы было желание решать проблемы, что продемонстрировала Москва.

"Они научились конкретно решать проблемы",- отметила Памфилова, добавив, что в столице была очень сложная ситуация по голосованию на дому, но решение проблемы было найдено.