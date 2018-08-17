Путин и Меркель вряд ли будут обсуждать поддержку Турции, заявил Песков

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на переговорах в субботу вряд ли затронут тему возможной финансовой поддержки Турции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что это будет фигурировать каким-то образом, это же надо обсуждать с Турцией, как это можно обсуждать без Турции", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, может ли на встрече Путина и Меркель идти речь о возможном оказании финансовой поддержки Турции.

Он также отметил, что темами встречи, как ожидается, станут двусторонние отношения, реализация крупных коммерческих проектов на фоне угроз этим проектам от третьих стран, а также Украина и Сирия. "Можно ожидать обмен мнениями по достаточно широкому кругу (вопросов)", — добавил Песков.