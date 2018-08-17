Международные наблюдатели пока не хотят мониторить довыборы в Госдуму

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Международные наблюдатели пока не выступали с инициативой мониторить довыборы в Госдуму, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября, заявила на конгрессе общественных наблюдателей глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Единственное, где могли бы быть международные наблюдатели, — это довыборы в Госдуму. Пока никакой инициативы ни от кого я не видела, если Госдума пригласит кого-то на эти довыборы, мы, конечно, аккредитуем", — сказала она.

Памфилова напомнила, что на региональные выборы приглашение международных экспертов не планируется. Однако, по ее словам, на этих выборах могут присутствовать международные эксперты, которых вправе пригласить российские наблюдатели.

ЦИК назначил на единый день голосования 9 сентября довыборы в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными. Так, новых депутатов выберут в Центральном одномандатном округе №98 (Калининградская область), Заволжском округе №180 (Тверская область), Нижегородском округе №129 (Нижегородская область), Амурском округе №71 (Амурская область), Самарском округе №158 (Самарская область), а также в двух округах в Саратовской области — Саратовском №163 и Балашовском №165.