Власти Крыма о признании полуострова российским: лед тронулся

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Крым все больше в западных странах отождествляют как территорию Российской Федерации, процесс признания полуострова набирает обороты, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее немецкий телеканал 3Sat показал в эфире карту, на которой Крым обозначен как территория России. Инфографику показали в документальном фильме "Сплошь Сибирь". На показанной в фильме российской карте полуостров закрашен таким же цветом, как и остальная территория страны. Телеканал 3Sat ведет вещание в Германии, Австрии и Швейцарии.

"Это говорит о том, что мир воспринимает Крым как неотъемлемую часть Российской Федерации. В изменении мнения европейцев по отношению к российскому Крыму причастны, в том числе, народные дипломаты, которые активно рассказывают правду о происходящих на полуострове процессах. Мир рано или поздно все равно признает Крым как территорию Российской Федерации", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, Крым все больше привлекает иностранные делегации. И если первые делегации приезжали посмотреть, что происходит в регионе, то теперь от иностранцев исходят реальные предложения по сотрудничеству и инвестициям.

"Санкции санкциями, де-юре непризнание Крыма есть, но по сути, как бы сказал Остап Бендер из романа Ильфа и Петрова: "Лед тронулся, господа присяжные заседатели". Обратной дороги нет", — добавил Гемпель.

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