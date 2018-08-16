Суд отклонил иск о снятии Балакина с выборов мэра Москвы

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска кандидата в мэра Москвы Михаила Дегтярева (ЛДПР) о снятии с выборов кандидатуры Михаила Балакина, выдвинутого партией "Союз горожан", передает корреспондент РИА Новости.

"В удовлетворении иска отказать", — говорится в решении суда.

В Telegram-канале Дегтярева пояснялось, что иск подан "по поручению председателя ЛДПР Владимира Жириновского", поскольку Балакин был избран в Мосгордуму от ЛДПР, а представляет себя на выборах его оппонентом от другой партии — "Союза горожан". Дегтярев уточнил, что связь с партией Балакин утерял после выборов в Мосгордуму 2014 года.

В сентябре 2014 года Балакин был избран депутатом Московской городской думы VI созыва от ЛДПР, при этом он не является членом партии, что позволяет ему законно участвовать в выборах мэра.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".