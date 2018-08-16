Избирком утвердил макет плакатов с информацией о кандидатах в мэры Москвы

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия в четверг на заседании утвердила макет и содержание информационных плакатов с изображениями и биографиями кандидатов на должность мэра Москвы для размещения на избирательных участках.

"Предлагается утвердить макет информационного плаката, содержащего сведения зарегистрированных кандидатов на должность мэра Москвы. Все биографические сведения согласованы с кандидатами. Также указаны сведения о доходах и имуществе и иные сведения, согласно требованию закона", — сказал секретарь столичного избиркома Владимир Попов.

Как уточнили в избиркоме, общий тираж информационных плакатов составит 12 тысяч единиц.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".