Мосгоризбирком вынес предупреждение о нарушении правил агитации Балакину

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Мосгоризбирком на заседании в четверг вынес предупреждение о нарушении правил предвыборной агитации кандидату в мэры Москвы Михаилу Балакину, чьи предвыборные материалы размещались на зданиях и информационных стендах города без согласия собственников.

"В Московскую городскую избирательную комиссию поступило несколько десятков жалоб от жителей города Москвы и касаются они того, что люди жалуются на то, что вышел человек из дома и где-то на подъезде или информационном стенде висит чей-то агитационный материал в пользу кандидата Михаила Балакина. И люди обращаются к нам с тем, что без согласия собственника этих информационных стендов какие-то лица разместили там печатные агитационные материалы Михаила Балакина. Мы проверили, и действительно этот печатный агитационный материал принадлежит Балакину Михаилу Дмитриевичу", — сказал на заседании член комиссии Дмитрий Реут.

Он заметил, что имеются все выходные данные этого материала, который был оплачен на средства избирательного фонда и до начала распространения был представлен в избирком.

"Вместе с тем, хотя все формальные требования закона выполнены, тем не менее, закон нам говорит о том, что все печатные агитационные материалы на стационарных объектах должны размещаться исключительно с согласия их собственника. Нарушение закона допущено, поэтому я предлагаю вынести Балакину предупреждение и опубликовать настоящее решение", — сказал Реут.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".