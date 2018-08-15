Путин ожидает визит Си Цзиньпина в Россию в сентябре

СОЧИ, 15 авг — РИА Новости. В России ждут председателя КНР Си Цзиньпина с визитом в сентябре, его активная позиция позволяет развиваться российско-китайским отношениям по намеченному плану, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин передал председателю КНР наилучшие пожелания.
"Мы ждем его с визитом в сентябре этого года, он состоится во Владивостоке, а затем мы вместе будем участвовать во владивостокском Восточном экономическом форуме", — сказал Путин.
Путин вспомнил и о своем визите в Китай. "Мы со своей стороны помним, как тепло в прямом смысле этого слова, по-дружески, вы нас принимали в Китае в июне этого года, почти по-семейному, я бы сказал. Постараемся председателю Си Цзиньпину ответить тем же самым. Не знаю, как у нас получится, но мы этого очень хотим", — сказал президент РФ.