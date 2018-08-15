Балакин уверен, что суд отклонит иск о его снятии с выборов

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы Михаил Балакин выразил уверенность, что суд отклонит иск об отмене его регистрации кандидатом на выборах, который подал его оппонент Михаил Дегтярев, выдвинутый партией ЛДПР.

Ранее Дегтярев заявил, что по поручению председателя ЛДПР Владимира Жириновского подал в суд для отмены регистрации Балакина кандидатом. Он отметил, что в 2014 году Балакин избирался в Мосгордуму от ЛДПР, однако "утерял связь с партией после выборов".

"Понятно, что суд отклонит весь этот бред. Символично, что именно меня всеми силами пытаются не допустить до участия в выборах. Потому что на фоне Дегтяревых избиратель видит, что только я обладаю достаточными знаниями и опытом, чтобы управлять таким огромным городом, как Москва", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Балакина.

В сентябре 2014 года Балакин был избран депутатом Московской городской думы VI созыва от ЛДПР, при этом он не является членом партии, что позволяет ему законно участвовать в выборах мэра.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".