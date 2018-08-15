Бердымухамедов поблагодарил Путина за усилия в сфере безопасности

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 15 авг – РИА Новости. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что президент России Владимир Путин многое делает на международной арене, в частности, по вопросам безопасности, кроме того, многое предпринимается для укрепления дружбы между Туркменистаном и РФ.
Он предложил обсудить складывающиеся международные тенденции, вопросы торгово-экономического, гуманитарного взаимодействия.
Бердымухамедов пожелал Путину дальнейших успехов в государственной деятельности, а народу России — процветания и всех благ.
"Я помню, как тепло вы принимали меня в прошлом году во время визита официального, надеюсь, удастся сегодня ответить вам традиционно российским гостеприимством", — сказал Путин.