Бердымухамедов поблагодарил Путина за усилия в сфере безопасности

Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Сочи. 15 августа 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Сочи. 15 августа 2018

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 15 авг – РИА Новости. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что президент России Владимир Путин многое делает на международной арене, в частности, по вопросам безопасности, кроме того, многое предпринимается для укрепления дружбы между Туркменистаном и РФ.

"Поэтому я хотел бы поблагодарить вас за этот огромный личный вклад. В действительности, сегодня, наверное, накопилось уже много вопросов", — сказал президент Туркменистана.

Он предложил обсудить складывающиеся международные тенденции, вопросы торгово-экономического, гуманитарного взаимодействия.

Бердымухамедов пожелал Путину дальнейших успехов в государственной деятельности, а народу России — процветания и всех благ.

"Я помню, как тепло вы принимали меня в прошлом году во время визита официального, надеюсь, удастся сегодня ответить вам традиционно российским гостеприимством", — сказал Путин.