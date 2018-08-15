Дегтярев подал иск о снятии Балакина с выборов мэра Москвы

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы Михаил Дегтярёв (ЛДПР) подал в Мосгорсуд иск о снятии с выборов кандидатуры Михаила Балакина, выдвинутого партией "Союз горожан", сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе суда.

"Исковое заявление о признании незаконным решения Мосизбиркома от 31 июля 2018 зарегистрировано в суде. Суд проведет беседу со сторонами", — сообщили в пресс-службе. Там пояснили, что Балакин признан по делу заинтересованным лицом.

В Telegram-канале Дегтярева сообщается, что иск в суд по отмене регистрации Балакина подан "по поручению председателя ЛДПР Владимира Жириновского". "В Мосгордуму этот субъект был избран от ЛДПР", — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Дегтярев уточнил, что связь с партией Балакин утерял после выборов в Мосгордуму 2014 года.

В сентябре 2014 года Балакин был избран депутатом Московской городской думы от ЛДПР VI созыва, при этом он не является членом партии, что позволяет ему законно участвовать в выборах мэра.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".