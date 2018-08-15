В ЦИК рассказали о видеонаблюдении на довыборах в Госдуму

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Видеонаблюдением в ходе дополнительных выборов депутатов Госдумы, который пройдут 9 сентября в семи одномандатных округах, будут охвачены в общей сложности 1,5 тысячи участковых и территориальных избирательных комиссий, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.
Он напомнил, что в целом дополнительные выборы в Госдуму затрагивают в этом году шесть регионов.
"У нас нет проблем: и в участковых, и в территориальных избиркомах видеонаблюдение будет организовано в том же объемы и формате, как это было. В общей сложности около 1,5 тысячи избирательных комиссий будут работать в условиях, где будет организовано видеонаблюдение с трансляцией в режиме онлайн и с осуществлением видеозаписи", — сказал замглавы Центризбиркома.
ЦИК назначил на единый день голосования 9 сентября довыборы в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными. Так, новых депутатов выберут в Центральном одномандатном округе №98 (Калининградская область), Заволжском округе №180 (Тверская область), Нижегородском округе №129 (Нижегородская область), Амурском округе №71 (Амурская область), Самарском округе №158 (Самарская область), а также в двух округах в Саратовской области — Саратовском №163 и Балашовском №165.