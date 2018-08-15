Почти сто тысяч человек проголосуют по месту пребывания 9 сентября

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Почти 100 тысяч избирателей уже изъявили желание проголосовать на выборах 9 сентября на другом участке, а не по месту официальной регистрации, именно столько заявлений подано к среде посредством механизма "мобильный избиратель", сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"Мы на сегодняшний день, на 10.00 утра имели 99 141 заявление. Уверен, что на 11.00 мы перешли первый рубеж — 100 тысяч заявлений", — сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.

Лидером по числу принятых заявлений остается портал госуслуг — более 61,6 тысячи человек к настоящему моменту воспользовались его возможностями, чтобы прикрепиться к другому участку. Около 26 тысяч заявлений было подано через многофункциональные центры, а 11,3 тысячи — через территориальные избиркомы.

Избиратели, желающие в единый день голосования 9 сентября проголосовать по месту фактического нахождения в пределах региона, а не на том участке, к которому они прикреплены по месту регистрации, могут с 25 июля подать соответствующее заявление в территориальный избирком, МФЦ или через портал госуслуг, а с 29 августа — в любую участковую избирательную комиссию.

Подача заявлений о включении в список избирателей на другом участке возможна в рамках механизма "мобильный избиратель", который заменил открепительные удостоверения; на этих выборах прием таких заявлений продлится до 5 сентября включительно.