Президенты России и Туркмении обсудят отношения между странами

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду обсудит с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым весь комплекс отношений между странами, включая вопросы энергетики, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"На переговорах с президентом Туркменистана будет обсуждаться весь комплекс двусторонних отношений, включая и возможный энергодиалог. По деталям в случае необходимости мы вас проинформируем", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли в ходе переговоров обсуждать, в частности, возможность строительства Транскаспийского газопровода.