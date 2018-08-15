Москва пока не получала ответа от Пхеньяна о визите Ким Чен Ына в Россию

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении лидеру КНДР Ким Чен Ыну в связи с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства подчеркнул готовность установить и наладить диалог, а также развивать взаимовыгодные отношения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, президент Путин отправил поздравительную телеграмму. Это важная годовщина. Традиционная телеграмма, где подчеркнул желание и готовность установить и наладить диалог и развивать взаимовыгодные отношения", — сказал журналистам Песков.
Он добавил, что существует возможность посещения лидером КНДР Восточно-экономического форума.
"Такая возможность была обозначена, форум открыт для всех желающих, для всех лидеров региона. Но пока какой-то конкретики нет, каких-либо подтверждений на этот счет мы из Пхеньяна не получали", — уточнил Песков.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.
Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом. Он сказал, что это можно сделать в сентябре в рамках ВЭФ, либо согласовать отдельно по линии МИД.