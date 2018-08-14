Исламабад хочет расширить сотрудничество с Москвой, заявил посол Пакистана

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Исламабад намерен и далее расширять сотрудничество с Москвой, стратегическое партнерство между двумя странами обеспечивает стабильность в регионе, заявил во вторник посол Пакистана в России Кази Халилулла.

"В свете прошедших в Пакистане выборов мы настроены и далее укреплять наше сотрудничество с Россией. Мы убеждены, что стратегические отношения между нашими странами способствуют укреплению стабильности в регионе",- сказал посол на приеме по случаю 71 годовщины независимости Пакистана.

Глава дипмиссии отметил общие интересы Москвы и Исламабада во многих сферах, в том числе по борьбе с терроризмом и урегулированию в Афганистане. Кази Халилулла также поблагодарил Россию за поддержку членства Пакистана в Шанхайской организации сотрудничества.

В Пакистане 25 июля прошли выборы в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента), а также в региональные законодательные органы страны. По результатам голосования партия "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI) Имрана Хана получила 115 из 272 общих мест в парламенте, не набрав простого большинства, необходимого для самостоятельного формирования правительства. Две других крупные партии: "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза, ПМЛ-Н) и "Пакистанская народная партия" (PPP), получившие в парламенте 64 и 43 места соответственно, ранее договорились выработать "скоординированную совместную стратегию действий" после того, как PTI сформирует новый кабмин.