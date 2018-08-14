В Госдуме выступили за быстрое принятие закона о вандалах

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко после инцидента с "Медным всадником" в Петербурге выступила за скорейшее принятие законопроекта об административной ответственности за вандализм по отношению к произведениям искусства.

В начале августа на памятник Петру I "Медный всадник" в Петербурге забрались двое молодых людей с мангалом. Союз музеев России после инцидента заявил, что наказание за вандализм необходимо ужесточить, а государственную охрану памятников усилить.

Группа депутатов Госдумы, в числе которых были Станислав Говорухин, Иосиф Кобзон и Сергей Боярский, в 2016 году внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, который вводит административное наказание за публичное осквернение произведений литературы и искусства, а также за воспрепятствование показу фильмов и спектаклей. За такие правонарушения предусматриваются штрафы до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы до 200 часов.

Драпеко, которая присоединилась к проекту в 2017 году, отметила РИА Новости, что комитет Госдумы по культуре по этой инициативе выступает соисполнителем, а ответственным назначен думский комитет по госстроительству и законодательству.

"…Комитет по культуре все выполнил. Мы написали заключение и теперь стоим в очереди на принятие, что называется. Поэтому нам бы хотелось, чтобы это как можно скорее было рассмотрено, и закон принят", — заявила агентству Драпеко.

Комментируя ситуацию с памятником Петру I в Петербурге, депутат отметила, что вызывают вопросы действия полиции. "У "Медного всадника", насколько я помню, есть пост полиции. Там же напротив паркуются суда, есть пристань, там есть видеонаблюдение, это такое место в центре города, которое постоянно находится под наблюдением. Скорее всего, это наша полиция недоработала", — заявила Драпеко.