Путин в среду встретится с президентом Туркменистана

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в Сочи встретится с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба Кремля.

"Пятнадцатого августа в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Ожидается, что будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы", — говорится в сообщении.